Наезд на Европу либералы простить не смогли – и пошли в атаку

«Остановить террор» и освободить Навального потребовали – да, именно потребовали – от властей России подписанты очередного громкого «открытого письма». Его опубликовал человек с исключительно светлым лицом – живущий в Германии скрипач Михаил Нодельман. И выражать свою поддержку этому музыканту массово бросились как другие совестливые эмигранты, так и люди из российских филармоний и консерваторий.

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