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Политическая Россия. В инфовойну против России массово вовлекли музыкантов 12.02.2021

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Политическая Россия 12.02.2021. В инфовойну против России массово вовлекли музыкантов
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Политическая Россия - В инфовойну против России массово вовлекли музыкантов (12 Февраля 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 12 Февраля 2021

«Остановить террор» и освободить Навального потребовали – да, именно потребовали – от властей России подписанты очередного громкого «открытого письма». Его опубликовал человек с исключительно светлым лицом – живущий в Германии скрипач Михаил Нодельман. И выражать свою поддержку этому музыканту массово бросились как другие совестливые эмигранты, так и люди из российских филармоний и консерваторий.

 

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