Соловьёв LIVE - Навальный в суде. Дело о клевете. День второй. Прямой эфир. Продолжение (12 Февраля 2021)
Опубликовано: 12 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Сергей Лавров о Навальном, судьбе Донбассе, разрыве с Европой, Байдене и незаконнорожденном сыне
Убийства, которых не было. Операция в «серой зоне», цель: РФ. Сергей Карнаухов и Алексей Леонков
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Мы вновь в эфире!
Продолжаем следить за делом о клевете ветерана Великой Отечественной Войны Алексеем Навальным, которое слушается в Бабушкинском суде Москвы.
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