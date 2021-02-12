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Навальный в суде. Дело о клевете. День второй. Прямой эфир

Сергей Лавров о Навальном, судьбе Донбассе, разрыве с Европой, Байдене и незаконнорожденном сыне

Мы вновь в эфире!

Продолжаем следить за делом о клевете ветерана Великой Отечественной Войны Алексеем Навальным, которое слушается в Бабушкинском суде Москвы.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Навальный в суде. Дело о клевете. День второй. Прямой эфир. Продолжение (12 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.