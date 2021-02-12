Специальный выпуск. Не всё взбивается в масло

В новом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков предлагает поговорить о том, кто выходит на митинги в России. Кто получает выгоду, а кому это внушает «панический ужас»?

А также о том, как разорвать замкнутый круг и преодолеть цикличность российской истории. Это и многое другое Никита Сергеевич обсудит в новом выпуске своей программы.

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