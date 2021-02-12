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БесогонTV. Если папа – коррупция, а мама – двуличие, какой у них будет ребенок 12.02.2021

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БесогонTV 12.02.2021. Если папа – коррупция, а мама – двуличие, какой у них будет ребенок
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БесогонTV - Если папа – коррупция, а мама – двуличие, какой у них будет ребенок (12 Февраля 2021)

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Опубликовано: 12 Февраля 2021

Ведущие: Никита Михалков

В новом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков предлагает поговорить о том, кто выходит на митинги в России. Кто получает выгоду, а кому это внушает «панический ужас»?

 

А также о том, как разорвать замкнутый круг и преодолеть цикличность российской истории. Это и многое другое Никита Сергеевич обсудит в новом выпуске своей программы.

 

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Комментариев: 4
Александр
12 Февраля 2021, 17:36
Отлично!
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Александр Алексеевич 59 лет
12 Февраля 2021, 19:25
благодарю Вас за напоминание о 90х. мы стали забывать как это было. забыли всё. надо чаще показывать по центральным каналам док. фильмы как это было в 90е.
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Александр Алексеевич
12 Февраля 2021, 21:16
а с каких х.....в шутам платят такие деньги , они что днепрогес возвели , рельсы бама укладывали, или в кузбасе город сад возводили. не понимаю. Никита Сергеич Вам за ваше творчество (фильмы и роли) огромная благодарность. с удовольствием пересматриваю.. нонешние
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Александр Алексеевич
12 Февраля 2021, 21:21
сегодняшнее кино вызывает не патриотизм, а разочарование за редким очень редким исключением. так за что государство содержит сих шутов?
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