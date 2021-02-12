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Николай Стариков. Правда, Справедливость и объединение трёх партий 12.02.2021

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Николай Стариков 12.02.2021. Правда, Справедливость и объединение трёх партий
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Николай Стариков - Правда, Справедливость и объединение трёх партий (12 Февраля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 12 Февраля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога, снятого совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», обсудили вопросы объединениях трёх политический партий – «За Правду», «Справедливая Россия» и «Патриоты России».

 

- Почему столько вопросов к слиянию трёх левых партий, и кого напрягает новый политический союз? 
- Каким будет лозунг партии «Справедливая Россия – За Правду»?
- Как будет проводиться работа с молодёжным сегментом? 
- Не слишком ли длинное название?

 

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