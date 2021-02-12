Навальный в суде и высылка дипломатов, Фёдоров и ЕдРо

В новом выпуске видеоблога, снятого совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», обсудили вопросы объединениях трёх политический партий – «За Правду», «Справедливая Россия» и «Патриоты России».

- Почему столько вопросов к слиянию трёх левых партий, и кого напрягает новый политический союз?

- Каким будет лозунг партии «Справедливая Россия – За Правду»?

- Как будет проводиться работа с молодёжным сегментом?

- Не слишком ли длинное название?

Смотрите онлайн Николай Стариков Правда, Справедливость и объединение трёх партий (12 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.