Можно ли цифровыми технологиями создать идеальное общество? Сейчас мы все дружим друг с другом, наша жизнь прекрасна. Как социальные сети объявили войну всем несогласным? Однажды социальные сети станут важнее государства и важнее закона. И не пора ли уже запретить фейсбук и ютуб? Они блокируют теперь аккаунты вообще никому ничего не объясняя.

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