Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Место встречи. Человек эпохи интернета 12.02.2021

  1. Главная
  2. НТВ
  3. Место встречи
Место встречи 12.02.2021. Человек эпохи интернета
12.02.2021 11.02.2021 10.02.2021 09.02.2021 08.02.2021 05.02.2021 04.02.2021 03.02.2021 02.02.2021 01.02.2021
Еще

Место встречи - Человек эпохи интернета (12 Февраля 2021)

689 просмотров
9
0
Поделиться
Место встречи
Место встречи
Подписаться

Опубликовано: 12 Февраля 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Можно ли цифровыми технологиями создать идеальное общество? Сейчас мы все дружим друг с другом, наша жизнь прекрасна. Как социальные сети объявили войну всем несогласным? Однажды социальные сети станут важнее государства и важнее закона. И не пора ли уже запретить фейсбук и ютуб? Они блокируют теперь аккаунты вообще никому ничего не объясняя.

 

Смотрите онлайн Место встречи Человек эпохи интернета (12 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 4
д курман
12 Февраля 2021, 18:17
олевич , ты таких не брани , ГОНИ
Ответить
Голосуйте:
-
0
Анатолий
12 Февраля 2021, 21:33
Цукерберг похож на андроида. Ничуть не удивлюсь, если так на самом деле и окажется, и что сам давно балдеет на каком-нибудь экзотическом частном острове, наблюдая за своим детищем с ухмылкой на лице.. В такое время живём, всякое возможно..
Ответить
Голосуйте:
-
0
Анатолий
12 Февраля 2021, 22:09
Китайцы молоко не пьют
Ответить
Голосуйте:
-
0
Лариса Куперман
13 Февраля 2021, 07:03
Я давно ушла с мордокниги :) - совершенно одебиленная сеть. Хозяев конгресс гоняет, а своей головы им иметь нельзя. Пытаются угодить всем и получается полная чушь. Надоели своей брехней и фейками.
Ответить
Голосуйте:
-
0

Все ток-шоу