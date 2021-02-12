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Время покажет. Российский ответ на санкции ЕС 12.02.2021

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Видео 12.02.2021. Время покажет. Российский ответ на санкции ЕС
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Видео - Время покажет. Российский ответ на санкции ЕС (12 Февраля 2021)

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Опубликовано: 12 Февраля 2021

В центре внимания заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом. Также в студии обсуждают второе судебное заседание по делу о клевете Алексея Навального в адрес ветерана ВОВ, призывы сторонников оппозиционера принять участие во флешмобе 14 февраля, обвинение постпреда России при ООН в адрес Украины в невыполнении Минских соглашений и манифест и манифест режиссера Константина Богомолова «Похищение Европы 2.0», в котором он раскритиковал западные ценности, феминизм и ЛГБТ-активистов и назвал Россию “страной вертухаев и рабов”.

 

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