В центре внимания заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом. Также в студии обсуждают второе судебное заседание по делу о клевете Алексея Навального в адрес ветерана ВОВ, призывы сторонников оппозиционера принять участие во флешмобе 14 февраля, обвинение постпреда России при ООН в адрес Украины в невыполнении Минских соглашений и манифест и манифест режиссера Константина Богомолова «Похищение Европы 2.0», в котором он раскритиковал западные ценности, феминизм и ЛГБТ-активистов и назвал Россию “страной вертухаев и рабов”.

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