В центре внимания второе судебное заседание по делу о клевете Алексея Навального в адрес ветерана ВОВ. Также эксперты обсуждают другие актуальные новости, в частности закрытие 16 российских телеканалов в Латвии, решение киевского суда об отмене переименования Московского проспекта в честь Бандеры,

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