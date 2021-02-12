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Время покажет. Дело клевете Навального: продолжение 12.02.2021

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Видео 12.02.2021. Время покажет. Дело клевете Навального: продолжение
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Видео - Время покажет. Дело клевете Навального: продолжение (12 Февраля 2021)

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Опубликовано: 12 Февраля 2021

В центре внимания второе судебное заседание по делу о клевете Алексея Навального в адрес ветерана ВОВ. Также эксперты обсуждают другие актуальные новости, в частности закрытие 16 российских телеканалов в Латвии, решение киевского суда об отмене переименования Московского проспекта в честь Бандеры,

 

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