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Царьград. Главное. Громкие отставки в Пенсионном фонде: будут ли уголовные дела 12.02.2021

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Царьград. Главное 12.02.2021. Громкие отставки в Пенсионном фонде: будут ли уголовные дела
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Царьград. Главное - Громкие отставки в Пенсионном фонде: будут ли уголовные дела (12 Февраля 2021)

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Царьград. Главное
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Опубликовано: 12 Февраля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Своей должности лишился глава ПФР Максим Топилин. Один из авторов т.н. пенсионной реформы, по данным деловой прессы, «не вписался в команду нынешнего правительства и показал себя «слабым звеном в системе госуправления».

 

На этой же неделе в отставку был отправлен предшественник Топилина, до последнего времени замминистра финансов России А.Дроздов. К чему приведут кадровые перестановки? Будет ли создан один социальный мегафонд? И почему до сих пор не возбуждены уголовные дела по тем махинациям, которые выявила Счетная палата в ПФР?

 

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