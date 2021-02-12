Царьград. Главное - Громкие отставки в Пенсионном фонде: будут ли уголовные дела (12 Февраля 2021)
Опубликовано: 12 Февраля 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Своей должности лишился глава ПФР Максим Топилин. Один из авторов т.н. пенсионной реформы, по данным деловой прессы, «не вписался в команду нынешнего правительства и показал себя «слабым звеном в системе госуправления».
На этой же неделе в отставку был отправлен предшественник Топилина, до последнего времени замминистра финансов России А.Дроздов. К чему приведут кадровые перестановки? Будет ли создан один социальный мегафонд? И почему до сих пор не возбуждены уголовные дела по тем махинациям, которые выявила Счетная палата в ПФР?
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