60 минут по горячим следам - Специальный выпуск. Методичку Шарпа обкатывают на России (12 Февраля 2021)
Опубликовано: 12 Февраля 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. Европарламент готовит санкции против России под давлением "Зеленых" 10.02.2021
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Как Навальный и его соратники разводят людей на деньги, виртуозно осваивают многомиллионные пожертвования и гранты. Методичку Шарпа обкатывают на России: уроки цветных революций. Черные риэлторы теперь хозяйничают в регионах, и почему этот криминальный бизнес процветает. Дикие ритуалы со смертельным исходом: как секты вербуют людей. Специальный выпуск программы "60 минут".
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