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60 минут. Специальный выпуск. Методичку Шарпа обкатывают на России 12.02.2021

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60 минут по горячим следам 12.02.2021. Специальный выпуск. Методичку Шарпа обкатывают на России
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60 минут по горячим следам - Специальный выпуск. Методичку Шарпа обкатывают на России (12 Февраля 2021)

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Опубликовано: 12 Февраля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Как Навальный и его соратники разводят людей на деньги, виртуозно осваивают многомиллионные пожертвования и гранты. Методичку Шарпа обкатывают на России: уроки цветных революций. Черные риэлторы теперь хозяйничают в регионах, и почему этот криминальный бизнес процветает. Дикие ритуалы со смертельным исходом: как секты вербуют людей. Специальный выпуск программы "60 минут".

 

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Комментариев: 2
Олег
12 Февраля 2021, 19:05
Странно не то, что смакуют позор России, а то, что допустили такое Пип ... пип ... пи-и-и-и-п
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Лариса Куперман
12 Февраля 2021, 21:50

Молодец Навальный! Развел малолетних и за их счет жил себе так, как его обгрызенная головенка понимает настоящую жизнь, пока те по митингам, да по полициям скитались :). Так с ними и надо поступать.

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