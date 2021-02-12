В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

— заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом;

— второе судебное заседание по делу о клевете Алексея Навального в адрес ветерана ВОВ.

Смотрите онлайн Время покажет (12 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.