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Время покажет 12.02.2021
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Время покажет (12 Февраля 2021)

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Опубликовано: 12 Февраля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

 

— заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом;

— второе судебное заседание по делу о клевете Алексея Навального в адрес ветерана ВОВ.

 

Смотрите онлайн Время покажет (12 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
Лариса Куперман
12 Февраля 2021, 23:23
Кол. за-д стал похож на обгадившуюся склочную бабу, которая учит Россию мыться. Но навального таблетками подкормили - неадекватность чуть спала. Жаль, что его дурь нельзя также легко снять.
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Лариса Куперман
13 Февраля 2021, 04:20
Лично я никогда не приму извинений нациста навального, оскорбившего моих предков, воевавших с фашизмом.
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