Время покажет (12 Февраля 2021)
Опубликовано: 12 Февраля 2021
Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев
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В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.
В выпуске:
— заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом;
— второе судебное заседание по делу о клевете Алексея Навального в адрес ветерана ВОВ.
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