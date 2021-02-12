Противостояние (12 Февраля 2021)
Опубликовано: 12 Февраля 2021
Ведущие: Диана Панченко, Василий Голованов
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В эфире NEWSONE большое политическое адреналин-шоу "Противостояние” с Дианой Панченко и Вячеславом Пиховшеком.
Гости:
– Волошин Олег, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
– Чаплыга Михаил, политический эксперт
– Бондаренко Елена, народный депутат Украины V-VII созывов
– Атаманюк Юрий, экономист
– Черный Виктор, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
– Павленко Юрий, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
– Балабан Ростислав, кандидат политических наук.
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