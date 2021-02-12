В эфире NEWSONE большое политическое адреналин-шоу "Противостояние” с Дианой Панченко и Вячеславом Пиховшеком.

Гости:



– Волошин Олег, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"

– Чаплыга Михаил, политический эксперт

– Бондаренко Елена, народный депутат Украины V-VII созывов

– Атаманюк Юрий, экономист

– Черный Виктор, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"

– Павленко Юрий, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"

– Балабан Ростислав, кандидат политических наук.

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