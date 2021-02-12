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Соловьёв LIVE. Дело Навального. Кто готовит террористов для уличных акций. Альянс врагов России. СМЕРШ 12.02.2021

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Соловьёв LIVE 12.02.2021. Дело Навального. Кто готовит террористов для уличных акций. Альянс врагов России. СМЕРШ
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Соловьёв LIVE - Дело Навального. Кто готовит террористов для уличных акций. Альянс врагов России. СМЕРШ (12 Февраля 2021)

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Опубликовано: 12 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня: 

 

Альянс врагов России. Дело Навального о клевете
История псевдохристианских движений: павликианство и манихейство.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Дело Навального. Кто готовит террористов для уличных акций. Альянс врагов России. СМЕРШ (12 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 7
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Нина
12 Февраля 2021, 22:01

Когда эту т...ь раздавят, как таракана? Извините - тошнит от этого бендеровца. Почему позволяем до сих пор рулить нами гейевропой и гейамерикой?

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Нина
12 Февраля 2021, 22:07
А почему этот красномордый еще не в тюрьме?
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Гость
12 Февраля 2021, 22:15
"Мы делили апельсин. Много нас, а он один..." Похоже, судья продалась и получила свою дольку. Позорный процесс! Очень хотелось бы ошибиться! А пока - судью на мыло!
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Похоже
12 Февраля 2021, 22:21
что кроме Соловьева и его команды страна никому не нужна... Большинство людей все правильно понимает и возмущены тем, что происходит, но последнее слово, к большому сожалению, не за ними. Рулить продолжают предатели. Семен Аркадьевич, берегите себя!!
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Михаил
13 Февраля 2021, 01:27
Багдасаров , Армен и Сергей Сергеевич настоящие мужики. Либересня об них зубы сломает. Жаль, что на верху их не слышат.
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Не слышат
Михаил
13 Февраля 2021 в 05:56
или не хотят слышать? Профукают страну, народ проклянет...
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Александр
13 Февраля 2021, 06:26
Понимаю что судья сейчас под страшным давлением . Морально и психологически это ужасно. Но закон есть закон . Только одного не могу понять прошлые суды . Где ВАШЕ право и закон . ВЫ поступили не просто "нехорошо" , а может и преступно. И дальше весь этот бардак ! И где ВЫ ! В рядах этих гаденышей ! Или с умными лицами дальше судите !
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