Соловьёв LIVE - Дело Навального. Кто готовит террористов для уличных акций. Альянс врагов России. СМЕРШ (12 Февраля 2021)
Опубликовано: 12 Февраля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Сергей Лавров о Навальном, судьбе Донбассе, разрыве с Европой, Байдене и незаконнорожденном сыне
Еще
Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:
Альянс врагов России. Дело Навального о клевете
История псевдохристианских движений: павликианство и манихейство.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Дело Навального. Кто готовит террористов для уличных акций. Альянс врагов России. СМЕРШ (12 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.