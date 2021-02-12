Комментариев: 7

Нина Когда эту т...ь раздавят, как таракана? Извините - тошнит от этого бендеровца. Почему позволяем до сих пор рулить нами гейевропой и гейамерикой? Ответить Комментировать Голосуйте: 9 0

Нина А почему этот красномордый еще не в тюрьме? Ответить Комментировать Голосуйте: 8 0

Гость "Мы делили апельсин. Много нас, а он один..." Похоже, судья продалась и получила свою дольку. Позорный процесс! Очень хотелось бы ошибиться! А пока - судью на мыло! Ответить Комментировать Голосуйте: 5 5

Похоже что кроме Соловьева и его команды страна никому не нужна... Большинство людей все правильно понимает и возмущены тем, что происходит, но последнее слово, к большому сожалению, не за ними. Рулить продолжают предатели. Семен Аркадьевич, берегите себя!! Ответить Комментировать Голосуйте: 8 0

Михаил Багдасаров , Армен и Сергей Сергеевич настоящие мужики. Либересня об них зубы сломает. Жаль, что на верху их не слышат. Ответить Комментировать Голосуйте: 3 0

Не слышат ➤ Михаил или не хотят слышать? Профукают страну, народ проклянет... Ответить Комментировать Голосуйте: 1 0