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Сенат с Юрием Богдановым

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Сенат. Развитие Кисловодска. Вузы на удаленке. Народный бюджет и поддержка народных промыслов 15.01.2021

Сенат. Открытие весенней сессии, гаражная амнистия, борьба с треш-стримами и добыча угля 22.01.2021

Сенат. Дистанционное образование, кибербудущее, стратегическая стабильность и цифровой лес 29.01.2021

Сенат. Онкозаболевания, частные дома престарелых и инвестиции для Дальнего Востока 05.02.2021

Постковидная реабилитация доступна каждому: интервью с вице-спикером Совета Федерации Галиной Кареловой. Как защитить персональные данные учеников и студентов: комментарии сенатора Ирины Рукавишниковой.

Российская судостроительная отрасль переживает настоящий ренессанс: подробности от сенатора Сергея Митина. Предложения законодателей для сдерживания цен на стройматериалы: поясняет сенатор Сергей Лукин.

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