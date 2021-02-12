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Сенат. Постковидная реабилитация, возрождение судостроения, газификация и развитие сельских территорий 12.02.2021

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Сенат с Юрием Богдановым 12.02.2021. Постковидная реабилитация, возрождение судостроения, газификация и развитие сельских территорий
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Сенат с Юрием Богдановым - Постковидная реабилитация, возрождение судостроения, газификация и развитие сельских территорий (12 Февраля 2021)

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Опубликовано: 12 Февраля 2021

Ведущие: Юрий Богданов

Постковидная реабилитация доступна каждому: интервью с вице-спикером Совета Федерации Галиной Кареловой. Как защитить персональные данные учеников и студентов: комментарии сенатора Ирины Рукавишниковой.

 

Российская судостроительная отрасль переживает настоящий ренессанс: подробности от сенатора Сергея Митина. Предложения законодателей для сдерживания цен на стройматериалы: поясняет сенатор Сергей Лукин.

 

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