Свобода слова Савика Шустера - Не сделано в Украине (12 Февраля 2021)
Опубликовано: 12 Февраля 2021
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- Чому багатомільйонні тендери дістаються іноземним компаніям, а не українським?
- Чи підтримує влада українських виробників?
Гості студії:
Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України;
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України;
Борис Донськой, імунолог лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології ім. О.Лук’янової;
Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);
Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);
Михайло Радуцький, народний депутат, «СЛУГА НАРОДУ», голова Комітету ВР України з питань здоров’я нації;
Юрій Бойко, співголова фракції партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»;
Олександра Устінова, народний депутат, «ГОЛОС», член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності;
Олег Ляшко, лідер «Радикальної партії»;
Андрій Садовий, міський голова Львова;
Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;
Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська;
Дмитро Олійник, голова Федерації роботодавців України;
Володимир Приходько, голова наглядової ради, президент ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».
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