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Свобода слова Савика Шустера. Не сделано в Украине 12.02.2021

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Свобода слова Савика Шустера 12.02.2021. Не сделано в Украине
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Свобода слова Савика Шустера - Не сделано в Украине (12 Февраля 2021)

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Свобода слова Савика Шустера
Свобода слова Савика Шустера
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Опубликовано: 12 Февраля 2021

- Чи готова Україна до старту вакцинації вже за кілька днів?
- Що нам колотимуть?
- Чому багатомільйонні тендери дістаються іноземним компаніям, а не українським?
- Чи підтримує влада українських виробників?

 

Гості студії:

Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України;

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України;
Борис Донськой, імунолог лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології ім. О.Лук’янової;

Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);

Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);

Михайло Радуцький, народний депутат, «СЛУГА НАРОДУ», голова Комітету ВР України з питань здоров’я нації;
Юрій Бойко, співголова фракції партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»;
Олександра Устінова, народний депутат, «ГОЛОС», член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності;
Олег Ляшко, лідер «Радикальної партії»;

Андрій Садовий, міський голова Львова;
Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;
Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська;

Дмитро Олійник, голова Федерації роботодавців України;
Володимир Приходько, голова наглядової ради, президент ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

 

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