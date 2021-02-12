Смотрите в этом выпуске: Москва встала в десятибалльных пробках; поздравления с юбилеем принимает главный в России человек в борьбе с диабетом; нашу вакцину "Спутник V" сегодня зарегистрировали еще три страны;

Навальный снова в Бабушкинском суде столицы; новые задержания по делу о вторжении боевиков в Дагестан в 1999 году; второй день работы Всебелорусского народного собрания был посвящен внутренним проблемам; картина Ренаты Литвиновой «Северный ветер» покоряет российского зрителя; в эфире Первого новый сезон шоу «Голос. Дети».

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