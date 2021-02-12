Импичмента Трампа: в первый раз не получилось, стоит повторить. Как уволить того, кто уже оставил должность? В Латинской Америке пандемия привела к политическим перестановкам. У Марса – столпотворение аппаратов, построенных на Земле: сразу три зонда прилетают к Красной планете в этом месяце.

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