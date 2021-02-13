Задело с Николаем Петровым - Гнев, беспомощность и отчаяние в странах Европы (13 Февраля 2021)
Опубликовано: 13 Февраля 2021
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Ведущий программы «Задело» Николай Петров рассуждает о дипломатической встрече верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также обсудил ее итоги.
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