Задело. «Испуг, завернутый в страх» на инаугурации Байдена 23.01.2021

Задело. Западное соревнование в пропаганде против России 30.01.2021

Ведущий программы «Задело» Николай Петров рассуждает о дипломатической встрече верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также обсудил ее итоги.

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