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Задело. Гнев, беспомощность и отчаяние в странах Европы 13.02.2021

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Задело с Николаем Петровым 13.02.2021. Гнев, беспомощность и отчаяние в странах Европы
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Задело с Николаем Петровым - Гнев, беспомощность и отчаяние в странах Европы (13 Февраля 2021)

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Задело
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Опубликовано: 13 Февраля 2021

Ведущий программы «Задело» Николай Петров рассуждает о дипломатической встрече верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также обсудил ее итоги.

 

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