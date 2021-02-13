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Вести в субботу 13.02.2021

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Вести в субботу с Сергеем Брилевым 13.02.2021
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Вести в субботу с Сергеем Брилевым (13 Февраля 2021)

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Вести в субботу
Вести в субботу
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Опубликовано: 13 Февраля 2021

Ведущие: Сергей Брилёв

Снегом завалило центральную Россию, 65 процентов месячной нормы за одну ночь. Берега Балтики в ледяной корке, на юге температурные перепады, но зато благодать в Приморье и на Сахалине, там стартовала лыжня России. Огромная перемена в виде дистанционного образования закончилась, но что дальше ждет Российское среднее образование?

 

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