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Михеев. Итоги. Европа бьется в приступах русофобии: Прогнуть Россию не удалось 13.02.2021

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Михеев. Итоги 13.02.2021. Европа бьется в приступах русофобии: Прогнуть Россию не удалось
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Михеев. Итоги - Европа бьется в приступах русофобии: Прогнуть Россию не удалось (13 Февраля 2021)

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Михеев. Итоги
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Опубликовано: 13 Февраля 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" заявил, что, выслав из страны особо отличившихся на протестах дипломатов, Россия продемонстрировала всему миру готовность открыто защищать свои интересы.

 

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