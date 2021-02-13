Михеев. Итоги. Позорное шоу: Степень раскрутки и вложенных «бабок» в проект «Навальный» не оправдалась 07.02.2021

Михеев. Итоги. Властям пора определиться: Они хотят помочь людям или дать заработать элите 08.02.2021

Михеев. Итоги. Пусть Илон Маск просверлит себе дырку в башке и вживит чип. А мы посмотрим 09.02.2021

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" заявил, что, выслав из страны особо отличившихся на протестах дипломатов, Россия продемонстрировала всему миру готовность открыто защищать свои интересы.

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