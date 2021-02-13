Наезд на Европу либералы простить не смогли – и пошли в атаку

«Окружение Путина купило ему дворец Брежнева» – верещат либеральные СМИ. Нет, это не тот «дворец в Геленджике», видео о котором якобы посмотрели 110 миллионов человек. Это уже другой. Как думаете, зачем он понадобился, если навальнисты так бодро рапортуют об успехе «расследования» о предыдущем?

Смотрите онлайн Политическая Россия Если "Дворец Путина" видели миллионы, зачем новый "Дворец" (13 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.