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Политическая Россия. Если "Дворец Путина" видели миллионы, зачем новый "Дворец" 13.02.2021

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Политическая Россия 13.02.2021. Если "Дворец Путина" видели миллионы, зачем новый "Дворец"
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Политическая Россия - Если "Дворец Путина" видели миллионы, зачем новый "Дворец" (13 Февраля 2021)

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Опубликовано: 13 Февраля 2021

«Окружение Путина купило ему дворец Брежнева» – верещат либеральные СМИ. Нет, это не тот «дворец в Геленджике», видео о котором якобы посмотрели 110 миллионов человек. Это уже другой. Как думаете, зачем он понадобился, если навальнисты так бодро рапортуют об успехе «расследования» о предыдущем?

 

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Комментариев: 1
Михаил
13 Февраля 2021, 18:11
Я зашёл на просмотр 4 раза по 15 секунд и поставил 4 дизлайка - вот и считайте
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