Похороны нерожденных детей: вместо мертвых сыновей в погребальных саванах убитый горем отец обнаружил пластмассовых кукол! Как и почему в этой жуткой драме все оказалось совсем не тем, чем кажется?



Судный день для Трампа: сможет ли бывший американский президент защитить честь, достоинство и затрещавший по швам брак с Меланьей? Почему в результате импичмента Дональд Трамп может не только лишиться политического будущего, но и остаться без жены?



Хуже, чем кролики: Владимир Зеленский хочет защитить украинцев и от российской вакцины, и от коронавируса! Но как? Неужели с помощью солдат НАТО, которым президент Украины официально включил зеленый свет?



Новая смертельная ловушка от COVID-19: неужели лечение коронавируса вызывает мутацию, которая снижает эффективность вакцин в 10 раз?

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