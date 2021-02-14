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Постскриптум 13.02.2021

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Постскриптум с Алексеем Пушковым 13.02.2021
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Постскриптум с Алексеем Пушковым (13 Февраля 2021)

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Постскриптум
Постскриптум
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Опубликовано: 13 Февраля 2021

Ведущие: Алексей Пушков

Путин о финансировании науки и зарплатах ученых. Спутник V и Европа, что одержит верх, здравый смысл или враждебность к России? Почти по Орвелу, появится ли в Соединенных Штатах министерство правды, а также клятвы в демократизме и атака на оппозицию.

 

Безграничное лицедейство Владимира Зеленского. Россия и Евросоюз после визита Барреля, дойдет ли дело до разрыва? Скандал вокруг дачи Чкалова, как потомков легендарного летчика выгоняют на улицу.

 

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Комментариев: 1
Лариса Куперман
14 Февраля 2021, 04:54
Невзорова, как и навального, нельзя сажать в тюрьму. Их надо держать в психушке, в клетке и показывать остальным за деньги, как пример неправильной жизни, приведшей к полному сумасшествию и самоуничтожению.
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