Путин о финансировании науки и зарплатах ученых. Спутник V и Европа, что одержит верх, здравый смысл или враждебность к России? Почти по Орвелу, появится ли в Соединенных Штатах министерство правды, а также клятвы в демократизме и атака на оппозицию.

Безграничное лицедейство Владимира Зеленского. Россия и Евросоюз после визита Барреля, дойдет ли дело до разрыва? Скандал вокруг дачи Чкалова, как потомков легендарного летчика выгоняют на улицу.

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