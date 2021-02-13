Сегодня у нас на прямой связи из Киева директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Начнем с шестой годовщины Минских соглашений. У нас здесь прошло заседание специального Совета безопасности ООН. Я напомню, что Минские соглашения резолюцией ООН утверждены и в этом смысле носят характер международного правового документа.

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