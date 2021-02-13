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Право знать. Михаил Погребинский 13.02.2021

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Право знать! 13.02.2021. Михаил Погребинский
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Право знать! - Михаил Погребинский (13 Февраля 2021)

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Опубликовано: 13 Февраля 2021

Ведущие: Дмитрий Куликов

Сегодня у нас на прямой связи из Киева директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Начнем с шестой годовщины Минских соглашений. У нас здесь прошло заседание специального Совета безопасности ООН. Я напомню, что Минские соглашения резолюцией ООН утверждены и в этом смысле носят характер международного правового документа.

 

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