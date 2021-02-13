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Николай Стариков. Навальный на суде – истинное лицо фашизма 13.02.2021

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Николай Стариков 13.02.2021. Навальный на суде – истинное лицо фашизма
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Николай Стариков - Навальный на суде – истинное лицо фашизма (13 Февраля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 13 Февраля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В тот день, когда Навальный в очередной раз предстал перед судом в деле по обвинению в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артёменко, коллеги с Ютуб-канала Соловьёв.Live попросили меня выйти в прямой эфир, поделиться мнением о том, что происходит в зале суда, а также о том, что было, что есть и что будет.

 

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