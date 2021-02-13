В тот день, когда Навальный в очередной раз предстал перед судом в деле по обвинению в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артёменко, коллеги с Ютуб-канала Соловьёв.Live попросили меня выйти в прямой эфир, поделиться мнением о том, что происходит в зале суда, а также о том, что было, что есть и что будет.

Смотрите онлайн Николай Стариков Навальный на суде – истинное лицо фашизма (13 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.