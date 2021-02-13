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Соловьёв LIVE. Атака на память. Навальный против ветерана. Месть за Победу. Диктатура меньшинства 13.02.2021

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Соловьёв LIVE 13.02.2021. Атака на память. Навальный против ветерана. Месть за Победу. Диктатура меньшинства
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Соловьёв LIVE - Атака на память. Навальный против ветерана. Месть за Победу. Диктатура меньшинства (13 Февраля 2021)

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Опубликовано: 13 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Соловьёв LIVE» в прямом эфире! Большой субботний выпуск, нам есть что обсудить, нам есть с кем это обсудить, ждём только вас! Смотрите, комментируйте, ставьте лайки и рассказывайте друзьям!

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Атака на память. Навальный против ветерана. Месть за Победу. Диктатура меньшинства (13 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 5
Попарча Галина
13 Февраля 2021, 20:08
КИШИНЕВ смотрит.Всем привет!
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alex
Попарча Галина
14 Февраля 2021 в 01:27
Privet, zemliachka!
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ИГОРЬ
13 Февраля 2021, 23:05
читал в дзене,что отец навального -был полицаем во время отечественной войны.
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ИГОРЬ
14 Февраля 2021, 04:39
в дзене видел статью,что дед кучкина,был полицаем.там фото было как будто из газеты.
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ИГОРЬ
14 Февраля 2021, 04:43
Сотрудники военного архива предоставили домовую книгу и аусвайсы Деда и Бабушки Навального за период Великой Отечественной Войны. Много интересного смотрите в этом видео.

https://youtu.be/tLfjxEggZ1E


© Copyright: Васлий Кузьменко , 2021
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