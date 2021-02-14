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Политическая Россия. Унизил нас и выставил на посмешище: ЕС обиделся на Лаврова 14.02.2021

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Политическая Россия 14.02.2021. Унизил нас и выставил на посмешище: ЕС обиделся на Лаврова
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Политическая Россия - Унизил нас и выставил на посмешище: ЕС обиделся на Лаврова (14 Февраля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 14 Февраля 2021

Всю неделю крупнейшие европейские СМИ писали только об одном: визите верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в Москву. Переговоры с Лавровым они в один голос называют "унижением" и "коварными дипломатическими ловушками от российского министра". А затем приходят к выводу: Россию пора наказать за дерзость и откровенные насмешки - но как?

 

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