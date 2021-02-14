Администрация Байдена расправляет плечи и вживается в главные роли, Белый дом оглашает имена всё новых назначенцев, которые в ближайшие четыре года будут воплощать в жизнь политику Вашингтона.

Некий лучик надежды появился у всех после того, как так называемые часы Судного дня остановились, причиной этому стал разговор Путина с Байденом. Учиться жить в согласии и понимании, вот что важно сейчас для всей планеты, но даже пандемия не смогла сплотить страны.

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