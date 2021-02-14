Верховный представитель ООН по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко в канун своей отставки объявил, что подписанный в 1995 году Дейтонский договор, положивший конец войне, на благо страны не работает.



С началом массовой вакцинации россиян от коронавируса активизировались мошенники — в Интернете предлагают сделать за деньги прививочный сертификат буквально в течение суток.



Праздник весны Чуньцзе, как в Поднебесной называют Новый год, стал не только самой важной датой, но и главным моментом в борьбе с пандемией. В январе 2020 года эпидемия началась как раз накануне китайских каникул. С тех пор вирусом заразились десятки миллионов людей на планете, но до сих пор так и нет ответа, что стало источником заражений.



Политологи считают, что администрация Джо Байдена стремится к созданию проамериканский альянса на постсоветском пространстве.



Интрига, отрешат ли сенаторы Дональда Трампа от власти постфактум, была лишь на бумаге: все понимали, что необходимого количества голосов даже с учетом отступников-республиканцев все равно не хватит.



Американское издание NBC News назвало Юлию Навальную «первой леди оппозиционного движения в России». Вероятно, журналисты ориентируются на пример Светланы Тихановской, которая после ареста мужа баллотировалась на пост президента Белоруссии, а после поражения обосновалась в Вильнюсе и называет себя руководителем белорусской оппозиции.

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