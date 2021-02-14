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Итоги недели с Ирадой Зейналовой 14.02.2021

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Итоги недели с Ирадой Зейналовой 14.02.2021
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Итоги недели с Ирадой Зейналовой (14 Февраля 2021)

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Итоги недели с Ирадой Зейналовой
Итоги недели с Ирадой Зейналовой
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Опубликовано: 14 Февраля 2021

Ведущие: Ирада Зейналова

Верховный представитель ООН по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко в канун своей отставки объявил, что подписанный в 1995 году Дейтонский договор, положивший конец войне, на благо страны не работает.

С началом массовой вакцинации россиян от коронавируса активизировались мошенники — в Интернете предлагают сделать за деньги прививочный сертификат буквально в течение суток.

Праздник весны Чуньцзе, как в Поднебесной называют Новый год, стал не только самой важной датой, но и главным моментом в борьбе с пандемией. В январе 2020 года эпидемия началась как раз накануне китайских каникул. С тех пор вирусом заразились десятки миллионов людей на планете, но до сих пор так и нет ответа, что стало источником заражений.

Политологи считают, что администрация Джо Байдена стремится к созданию проамериканский альянса на постсоветском пространстве.

Интрига, отрешат ли сенаторы Дональда Трампа от власти постфактум, была лишь на бумаге: все понимали, что необходимого количества голосов даже с учетом отступников-республиканцев все равно не хватит.

Американское издание NBC News назвало Юлию Навальную «первой леди оппозиционного движения в России». Вероятно, журналисты ориентируются на пример Светланы Тихановской, которая после ареста мужа баллотировалась на пост президента Белоруссии, а после поражения обосновалась в Вильнюсе и называет себя руководителем белорусской оппозиции.

 

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Комментариев: 1
Лариса Куперман
14 Февраля 2021, 20:40
Оппозяки сами виноваты в своих постоянных проигрышах. Они столько врали хозяевам о России и своих успехах по ее развалу, чтобы получать бабло, что дезориентировали глобализдов и те принимают вполне идиотские решения в отношении так им ненавистной России.
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