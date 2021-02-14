Михеев. Итоги - Гнездо оппозиции вьют в Германии: Фонарики за Навального отсвечивают в наших дворах (14 Февраля 2021)
Опубликовано: 14 Февраля 2021
Ведущие: Сергей Михеев
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Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" высказался о предложении сторонников Навального выйти вечером 14 февраля на улицу с фонариками, а также о том, почему оппозиция слетается под крыло Германии.
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