Михеев. Итоги. Властям пора определиться: Они хотят помочь людям или дать заработать элите 08.02.2021

Михеев. Итоги. Пусть Илон Маск просверлит себе дырку в башке и вживит чип. А мы посмотрим 09.02.2021

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" высказался о предложении сторонников Навального выйти вечером 14 февраля на улицу с фонариками, а также о том, почему оппозиция слетается под крыло Германии.

Смотрите онлайн Михеев. Итоги Гнездо оппозиции вьют в Германии: Фонарики за Навального отсвечивают в наших дворах (14 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.