Субботний стрим ютуб-канала Соловьёв.Live, обсуждение текущих новостей.

Поделился своим мнением, почему, на мой взгляд, Алексей Навальный ведёт себя в суде так, словно он стремится как можно скорее лишиться всяческих симпатий и потерять имеющуюся популярность. А также почему, на мой взгляд, «проект Навальный» сменился новым проектом — «Навальная».

Смотрите онлайн Николай Стариков Конец проекта «Навальный», старт проекта «Навальная» (14 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.