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Николай Стариков. Конец проекта «Навальный», старт проекта «Навальная» 14.02.2021

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Николай Стариков 14.02.2021. Конец проекта «Навальный», старт проекта «Навальная»
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Николай Стариков - Конец проекта «Навальный», старт проекта «Навальная» (14 Февраля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 14 Февраля 2021

Ведущие: Николай Стариков

Субботний стрим ютуб-канала Соловьёв.Live, обсуждение текущих новостей.
Поделился своим мнением, почему, на мой взгляд, Алексей Навальный ведёт себя в суде так, словно он стремится как можно скорее лишиться всяческих симпатий и потерять имеющуюся популярность. А также почему, на мой взгляд, «проект Навальный» сменился новым проектом — «Навальная».

 

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