Годовщину Минских соглашений Киев отмечает стрельбой в Донбассе и демонстрацией помощи от США. Но зачем врать украинцам о поставках китайской вакцины? Как Запад лепит из банальных мошенников и предателей либеральную икону? Санкции и прямое давление на Россию как спецоперация. Кому выгодно? День рождения старейшего оружейного производства в России. Тут вдохновляют даже стены.

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