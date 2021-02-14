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Вести недели 14.02.2021

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Вести недели с Дмитрием Киселевым 14.02.2021
14.02.2021 07.02.2021 31.01.2021 24.01.2021 17.01.2021 27.12.2020 20.12.2020 13.12.2020 06.12.2020 29.11.2020
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Вести недели с Дмитрием Киселевым (14 Февраля 2021)

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Вести недели
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Опубликовано: 14 Февраля 2021

Ведущие: Дмитрий Киселёв

Годовщину Минских соглашений Киев отмечает стрельбой в Донбассе и демонстрацией помощи от США. Но зачем врать украинцам о поставках китайской вакцины? Как Запад лепит из банальных мошенников и предателей либеральную икону? Санкции и прямое давление на Россию как спецоперация. Кому выгодно? День рождения старейшего оружейного производства в России. Тут вдохновляют даже стены.

 

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