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Время в 21:00 14.02.2021

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Время в 21:00 14.02.2021
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Время в 21:00 (14 Февраля 2021)

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Время в 21:00
Время в 21:00
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Опубликовано: 14 Февраля 2021

Встреча российского лидера с главредами ведущих СМИ страны, формат общения которой скорее можно назвать доверительным обменом мнениями, именно в силу этой доверительности такой разговор проходит не под запись и не предполагает публикаций.

 

Однако не все журналисты, судя по появившимся сразу после встречи утечкам, смогли удержаться. В Кремле после этого пообещали опубликовать часть высказываний Путина, но в то же время во имя договоренностей не стали раскрывать, кто и какие вопросы задавал.

 

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