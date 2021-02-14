Встреча российского лидера с главредами ведущих СМИ страны, формат общения которой скорее можно назвать доверительным обменом мнениями, именно в силу этой доверительности такой разговор проходит не под запись и не предполагает публикаций.

Однако не все журналисты, судя по появившимся сразу после встречи утечкам, смогли удержаться. В Кремле после этого пообещали опубликовать часть высказываний Путина, но в то же время во имя договоренностей не стали раскрывать, кто и какие вопросы задавал.

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