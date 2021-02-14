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Воскресный вечер с Соловьевым 14.02.2021

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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 14.02.2021
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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (14 Февраля 2021)

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Воскресный вечер с Соловьевым
Воскресный вечер с Соловьевым
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Опубликовано: 14 Февраля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Европа договорилась о новых антироссийских санкциях из-за Навального, ну о факте, что они должны быть. Америка тоже обсуждает очередные санкции и утверждает, что они одни из многих в руках США. Но правда ответ Лаврова ясно дал понять, мол играйтесь с чем хотите, мы на этом смотрим и улыбаемся. У нас, у русских, своя особенная гордость и свое понимание об этом мире.

 

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Комментариев: 4
Вовка Добрая Душа
14 Февраля 2021, 17:58
Если с Путиным разговариваешь глаза в в глаза , то скажи ему супервежливому ... вежливость нужна только при входе в сортир ....
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Вовка Добрая Душа
14 Февраля 2021, 19:15
Потом невежливые проваливаются в сортир .... потом их достают оттуда и начинают с ними разговаривать ..... у нас сортирный МИД или не сортирный .... почему Родченко еще не в суде РФ ? ..... Вы почему из России медузу безхребетную делаете ... правители наши ....
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Галина
15 Февраля 2021, 00:48
Куликов,ну заткнись же наконец, как осточертел
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Галина
15 Февраля 2021, 00:51
Господи, русские,ПОЧЕМУ ВЫ ЗДЕСЬ СОБРАЛИСЬ ТАКИЕ ХАМЫ. ОДИН ДРУГОГО ХУЖЕ. ВАСИЛЬ , ДА НЕ ХОДИТЕ К ЭТИМ ..
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