Европа договорилась о новых антироссийских санкциях из-за Навального, ну о факте, что они должны быть. Америка тоже обсуждает очередные санкции и утверждает, что они одни из многих в руках США. Но правда ответ Лаврова ясно дал понять, мол играйтесь с чем хотите, мы на этом смотрим и улыбаемся. У нас, у русских, своя особенная гордость и свое понимание об этом мире.

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