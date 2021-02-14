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Политическая Россия. Юлия Навальная, Германия и "еэсовцы" от МИДа 14.02.2021

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Политическая Россия 14.02.2021. Юлия Навальная, Германия и "еэсовцы" от МИДа
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Политическая Россия - Юлия Навальная, Германия и "еэсовцы" от МИДа (14 Февраля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 14 Февраля 2021

В студии PolitRussia Николай Стариков, член экспертного совета партии «За правду»

 

Как меняются риторика и действия российского МИДа? 
Как объяснить поведение Навального на суде?
Почему Юлия Навальная сейчас выехала из России? 
О женщине во главе государства.

 

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