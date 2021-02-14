В Китае коронавирус практически побежден, но все же еще продолжает влиять на жизни людей, в КНР впервые встретили Новый год без массовых поездок к родственникам и гуляний, таких строгих ограничений не было даже год назад.

В Европе пандемия также наложила отпечаток на привычные праздники, день всех влюбленных старый свет встречает в компании стражей порядка, разгоняющих любые вечеринки и массовые сборища. Впрочем, следующий большой праздник европейцы вполне могут постараться успеть встретить в привычном формате.

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