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Добров в эфире 14.02.2021

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Добров в эфире 14.02.2021
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Добров в эфире (14 Февраля 2021)

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Добров в эфире
Добров в эфире
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Опубликовано: 14 Февраля 2021

Ведущие: Андрей Добров

В Китае коронавирус практически побежден, но все же еще продолжает влиять на жизни людей, в КНР впервые встретили Новый год без массовых поездок к родственникам и гуляний, таких строгих ограничений не было даже год назад.

 

В Европе пандемия также наложила отпечаток на привычные праздники, день всех влюбленных старый свет встречает в компании стражей порядка, разгоняющих любые вечеринки и массовые сборища. Впрочем, следующий большой праздник европейцы вполне могут постараться успеть встретить в привычном формате.

 

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