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спининг

Надо лишать паспортов РФ такое отребье как Навальный(какой он политик, уголовник ДА ( наркоторговцев,взяточников... )

да всех кто не уважает наших ветеранов и Великую страну,не в зависимости от возраста,

14 лет не уважаешь Россию,наносишь ущерб стране( зачем страна кормит и даёт образование такому шлаку ???)

пинком из страны ,лишения паспорта с заносом в чёрный список с запретом въезда в страну по жизненно,

пусть шнурки рвут волосы на голове если имеются таковые, сами воспитали спиногрызов тупыми.

Лучше их места займут люди из стран СНГ ,кто уважает и чтит Россию и граждан проживающих в нашей стране!!!

Наведите в конце концов порядок, хватит играть в гуманую страну, такие как Навальный ,Собчак и т.д они враги !!!

Россию нужно держать в ежовых рукавицах, народ не умеет пользоваться свободой,не знает куда её засунуть.

Где же СТАЛИН !!! ??? верните СТАЛИНА !!! Голосую за СТАЛИНА !!!