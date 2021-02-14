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Дождь. «Любовь сильнее страха»: как проходит акция с фонариками в поддержку Алексея Навального 14.02.2021

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Телеканал Дождь 14.02.2021. «Любовь сильнее страха»: как проходит акция с фонариками в поддержку Алексея Навального
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Телеканал Дождь - «Любовь сильнее страха»: как проходит акция с фонариками в поддержку Алексея Навального (14 Февраля 2021)

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Опубликовано: 14 Февраля 2021

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Любовь сильнее страха»: как проходит акция с фонариками в поддержку Алексея Навального (14 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
спининг
14 Февраля 2021, 21:07
Надо лишать паспортов РФ такое отребье как Навальный(какой он политик, уголовник ДА ( наркоторговцев,взяточников... )
да всех кто не уважает наших ветеранов и Великую страну,не в зависимости от возраста,
14 лет не уважаешь Россию,наносишь ущерб стране( зачем страна кормит и даёт образование такому шлаку ???)
пинком из страны ,лишения паспорта с заносом в чёрный список с запретом въезда в страну по жизненно,
пусть шнурки рвут волосы на голове если имеются таковые, сами воспитали спиногрызов тупыми.
Лучше их места займут люди из стран СНГ ,кто уважает и чтит Россию и граждан проживающих в нашей стране!!!
Наведите в конце концов порядок, хватит играть в гуманую страну, такие как Навальный ,Собчак и т.д они враги !!!
Россию нужно держать в ежовых рукавицах, народ не умеет пользоваться свободой,не знает куда её засунуть.
Где же СТАЛИН !!! ??? верните СТАЛИНА !!! Голосую за СТАЛИНА !!!
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