Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Армен Гаспарян. Итоги недели: зрада и перемога, Латвия против ТВ, Пашинян вместо выборов и минский крах Тихановской 14.02.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Армен Гаспарян
Армен Гаспарян 14.02.2021. Итоги недели: зрада и перемога, Латвия против ТВ, Пашинян вместо выборов и минский крах Тихановской
14.02.2021 14.02.2021 14.02.2021 13.02.2021 13.02.2021 13.02.2021 12.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 11.02.2021
Еще

Армен Гаспарян - Итоги недели: зрада и перемога, Латвия против ТВ, Пашинян вместо выборов и минский крах Тихановской (14 Февраля 2021)

116 просмотров
4
0
Поделиться
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Подписаться

Опубликовано: 14 Февраля 2021

Ведущие: Армен Гаспарян

- Украина запретила на своей территории вакцину "Спутник-V". Кого ждет участь "подопытных кроликов"?
- Как проходит вакцинация на Донбассе?
- Европарламент осудил Украину за отказ закрывать сайт "Миротворец"
- В Киеве проспекту имени Степаны Бандеры вернули прежнее название - "Московский проспект". Опять зрада?
- Запрет российских телеканалов в Латвии
- На Украине министр инфраструктуры предложил предоставить воздушное пространство Крыма для учений НАТО
- Заявления Лукашенко о неудачной революции в Беларуси. Что не так с современными «революционерами»?
- Почему Лукашенко сравнил ситуацию в Беларуси с моментом развала СССР?
- Удастся ли Западу удушить Минск экономически?
- Что произошло в Беларуси с 9 по 11 августа?
- Грузия ждет туристов из России
- Досрочные парламентские выборы в Армении не состоятся. Пашинян в этом ключе победитель или проигравший?
- Насущные проблемы в Молдове: Приднестровье, вакцинация и вопросы геральдики
- Какие чувства у Армена вызывают женщины в политике?

 

Смотрите онлайн Армен Гаспарян Итоги недели: зрада и перемога, Латвия против ТВ, Пашинян вместо выборов и минский крах Тихановской (14 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу