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Stalin

...скажи,Лаврентий,у нас Америка,что,Кащей Бессмертный и Змей Горыныч в одном лице?! - Да с чего ты взял,Коба...обыкновенное смертное земное существо,только в лице доминирующего государства... - тогда скажи,почему они себя так нагло ведут в мире и в особенности перед нами?! - Ну,наверное,они думают,что мы никогда не догадаемся,куда они спрятали свое смертное яйцо с иглой,да и вообще,что у нас на Руси перевелись богатыри,которые способны на деле в праведном гневе срубить их поганые головы и сломать иглу смерти!.. - Так сделайте им последнее китайское предупреждение,переведите им наши русские сказки,которые на самом деле,как историческая быль, и подарите их через МИД на день независимости 4 июля,а еще лучше раньше,на день памяти великого русского поэта и провидца - Александра Сергеевича Пушкина! И к сказкам добавьте перевод пушкинского стиха - Во глубине сибирских руд...представляешь себе,о чем я ,Лаврентий?! - Конечно.Коба...все непременно сделаем! - Мне в свое время даже в голову не могло прийти,что при президенте Рузвельте наши отношения смогут дойти до таких непреодолимых крайностей и захлестнуть,почти безнадежно, ватерлинию общего корабля здравомыслия и уважения друг друга! Ей богу,сегодняшние, в конец оборзевшие западные политиканы, явно умом повредились и с садомазохическим упорством пилят сук,на котором пока сидят выше всех в гнезде орлана! И очень напоминают тех известных скучающих ковбоев из анекдота,которые просто не знали,чем заняться интересным и конструктивным от скуки во время путешествия по стране и в результате обоюдно сполна наелись дерьма бизона на спор!.. Хорошо,теперь давай поговорим о наших внутренних делах и проблемах,которые тормозят развитие страны и дискредитируют в справедливых глазах народа наши социальные планы,все-таки мы с тобой далеко не те придурки и народно-государственные интересы для нас на самом деле превыше всего...