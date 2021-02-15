60 минут по горячим следам (15 Февраля 2021)
Опубликовано: 15 Февраля 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
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Европа удерживает в заложниках газопровод "Северный поток – 2". С очередным призывом заблокировать строительство выступил шведский депутат Бьерн Седер. Перед ним премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий тоже настаивал на приостановке строительства.
К ним присоединились американские сенаторы, которым не нравится, как Россия обращается с Навальным. В Госдепе собираются ввести новые санкции, а коммерческий проект Россия-Германия записали в хищническое поведение.
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