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Михеев. Итоги. «Силуанов подставил Президента»: Детали политического заговора раскрыл политолог 15.02.2021

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Михеев. Итоги 15.02.2021. «Силуанов подставил Президента»: Детали политического заговора раскрыл политолог
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Михеев. Итоги - «Силуанов подставил Президента»: Детали политического заговора раскрыл политолог (15 Февраля 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 15 Февраля 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" заявил, что министру финансов Антону Силуанову пора в отставку: провал пенсионной реформы уже не скрыть.

 

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Комментариев: 1
Алекс
15 Февраля 2021, 16:10
Царь хороший, бояре плохие...
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