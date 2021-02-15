Михеев. Итоги - «Силуанов подставил Президента»: Детали политического заговора раскрыл политолог (15 Февраля 2021)
Опубликовано: 15 Февраля 2021
Ведущие: Сергей Михеев
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Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" заявил, что министру финансов Антону Силуанову пора в отставку: провал пенсионной реформы уже не скрыть.
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