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Константин Сёмин. Это твоя смерть! Письма 09.02.2021

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Константин Сёмин 09.02.2021. Это твоя смерть! Письма
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Константин Сёмин - Это твоя смерть! Письма (9 Февраля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 15 Февраля 2021

До пандемии нами, медицинскими работниками, народ особо и не интересовался. Но вот на дворе ковид, а  работать оказалось некому и  нечем.  Но даже сейчас до обывателя не доходит простая истина - несостоятельность аппарата оказания медицинской помощи коснётся каждого!

 

Не стоит надеяться и тешить себя мыслью, что раз терапевт на твоём участке до сих пор не уволился, раз бригада скорой помощи приезжает, пусть и через несколько часов, а то и суток (приезжает же!), раз нет у вас лично, никаких хронических или не, дай бог, более серьезных «пожизненных» заболеваний - то гниль структуры здравоохранения не дотянется до вашего конкретного носа. Откройте вы уже глаза, вытащите из заначки свое критическое мышление и оглянитесь вокруг.

 

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