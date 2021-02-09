До пандемии нами, медицинскими работниками, народ особо и не интересовался. Но вот на дворе ковид, а работать оказалось некому и нечем. Но даже сейчас до обывателя не доходит простая истина - несостоятельность аппарата оказания медицинской помощи коснётся каждого!

Не стоит надеяться и тешить себя мыслью, что раз терапевт на твоём участке до сих пор не уволился, раз бригада скорой помощи приезжает, пусть и через несколько часов, а то и суток (приезжает же!), раз нет у вас лично, никаких хронических или не, дай бог, более серьезных «пожизненных» заболеваний - то гниль структуры здравоохранения не дотянется до вашего конкретного носа. Откройте вы уже глаза, вытащите из заначки свое критическое мышление и оглянитесь вокруг.

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