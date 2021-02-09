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Константин Сёмин. Любишь телевизор? Украина без кроликов. Автомат для хипстера. Галопом по Европам 09.02.2021

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Константин Сёмин 09.02.2021. Любишь телевизор? Украина без кроликов. Автомат для хипстера. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Любишь телевизор? Украина без кроликов. Автомат для хипстера. Галопом по Европам (9 Февраля 2021)

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Константин Сёмин
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Опубликовано: 15 Февраля 2021

В этом выпуске:

- Норвежская разведка пугает — русские разрабатывают новые типы ядерного оружия;
- Германия, Польша и Швеция объявили персоной нон-грата российских дипломатов;
- Песков опроверг сообщение о выделении полутриллиона рублей на соцподдержку для купирования протестов;
- Республиканцы и демократы в Сенате договорились, как судить Трампа;
- За год денежная масса в США выросла на четверть;
- Дорожают не только продукты, но и металл - арматура, листовой прокат, трубы;
- Через неделю после переворота в Мьянме военная хунта ввела полный запрет на демонстрации;
- Концерн “Калашников” пока не увольняет людей, но сократит производственные площади;
- Начались задержки с зарплатами на объектах Газпрома;
- В России минимум с октября по заражениям ковидом — 15 тысяч случаев;
- Серебреникова ушли из Гоголь-центра;
- Материнский капитал могут допустить на биржу;
- К 2050му на Украине останется 30 миллионов человек;
- Трудящихся в России — 70 и 7 миллионов человек;
- Власти не оставляют попыток совладать с Ютубом и реанимировать телевизор;
- После долгих прений в судах испанские власти намерены отправить в тюрьму популярного рэпера Хаселя.

 

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