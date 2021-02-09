В этом выпуске:

- Норвежская разведка пугает — русские разрабатывают новые типы ядерного оружия;

- Германия, Польша и Швеция объявили персоной нон-грата российских дипломатов;

- Песков опроверг сообщение о выделении полутриллиона рублей на соцподдержку для купирования протестов;

- Республиканцы и демократы в Сенате договорились, как судить Трампа;

- За год денежная масса в США выросла на четверть;

- Дорожают не только продукты, но и металл - арматура, листовой прокат, трубы;

- Через неделю после переворота в Мьянме военная хунта ввела полный запрет на демонстрации;

- Концерн “Калашников” пока не увольняет людей, но сократит производственные площади;

- Начались задержки с зарплатами на объектах Газпрома;

- В России минимум с октября по заражениям ковидом — 15 тысяч случаев;

- Серебреникова ушли из Гоголь-центра;

- Материнский капитал могут допустить на биржу;

- К 2050му на Украине останется 30 миллионов человек;

- Трудящихся в России — 70 и 7 миллионов человек;

- Власти не оставляют попыток совладать с Ютубом и реанимировать телевизор;

- После долгих прений в судах испанские власти намерены отправить в тюрьму популярного рэпера Хаселя.

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