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Константин Сёмин. Гнойный за решеткой. Гнев космонавтов. Царский маршрут. Галопом по Европам 11.02.2021

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Константин Сёмин 11.02.2021. Гнойный за решеткой. Гнев космонавтов. Царский маршрут. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Гнойный за решеткой. Гнев космонавтов. Царский маршрут. Галопом по Европам (11 Февраля 2021)

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Опубликовано: 15 Февраля 2021

В этом выпуске:
- Почти половина россиян ожидают новых протестов оппозиции;
- Прокуратура предупредила — за интернет-призывы к массовым беспорядкам можно получить срок;
- В подмосковном Одинцове из-за перебоя в подаче кислорода в реанимации погибли три человека;
- В Новосибирске обсуждают введение продуктовых карточек;
- Квартиры в новостройках к лету могут подорожать еще на 7%;
- Ипотечный бум в России продолжается – за январь выдано кредитов на 265 миллиардов рублей;
- Растут и долги за электричество – за прошлый год на 12 миллиардов рублей;
- Чубайса ушли со всех постов в РСПП;
- Еврокомиссия поставила цель довести долю зеленой энергетики до 40 процентов в течение 10 лет;
- Лукашенко сравнил ситуацию в Беларуси с развалом Советского Союза и снова предложил переписать Конституцию;
- Хайнекен сокращает 8000 рабочих мест, чтобы сэкономить 2 миллиарда евро;
- В Казахском Костанае забастовка водителей автобусов закончилась их увольнением;
- Роскосмос пытается помочь космонавтам после их демарша;
- Разработка сверхтяжелой ракеты класса «Енисей» отложена на неопределенный срок;
- В Россию завезли крупнейшую партию оборудования для майнинга криптовалюты;
- На Урале создали комиссию по увековечению последнего этапа жизни царской семьи.

 

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