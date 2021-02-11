В этом выпуске:

- Почти половина россиян ожидают новых протестов оппозиции;

- Прокуратура предупредила — за интернет-призывы к массовым беспорядкам можно получить срок;

- В подмосковном Одинцове из-за перебоя в подаче кислорода в реанимации погибли три человека;

- В Новосибирске обсуждают введение продуктовых карточек;

- Квартиры в новостройках к лету могут подорожать еще на 7%;

- Ипотечный бум в России продолжается – за январь выдано кредитов на 265 миллиардов рублей;

- Растут и долги за электричество – за прошлый год на 12 миллиардов рублей;

- Чубайса ушли со всех постов в РСПП;

- Еврокомиссия поставила цель довести долю зеленой энергетики до 40 процентов в течение 10 лет;

- Лукашенко сравнил ситуацию в Беларуси с развалом Советского Союза и снова предложил переписать Конституцию;

- Хайнекен сокращает 8000 рабочих мест, чтобы сэкономить 2 миллиарда евро;

- В Казахском Костанае забастовка водителей автобусов закончилась их увольнением;

- Роскосмос пытается помочь космонавтам после их демарша;

- Разработка сверхтяжелой ракеты класса «Енисей» отложена на неопределенный срок;

- В Россию завезли крупнейшую партию оборудования для майнинга криптовалюты;

- На Урале создали комиссию по увековечению последнего этапа жизни царской семьи.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Гнойный за решеткой. Гнев космонавтов. Царский маршрут. Галопом по Европам (11 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.