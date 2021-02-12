Константин Сёмин - Рвем с Европой. Отключим интернет. Учись, студент! Галопом по Европам (12 Февраля 2021)
Опубликовано: 15 Февраля 2021
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В этом выпуске:
- Путин готов отключить интернет, если возникнет реальная угроза;
- Лавров заявил о возможном разрыве отношений с Евросоюзом, если тот введет новые санкции;
- Русагро – крупнейший агрохолдинг России – сокращает посевы зерна;
- Российские банки встретили в штыки идею депутатов защитить должников от коллекторов;
- Глава РСПП Шохин вступился за Потанина;
- Киевский суд запретил переименовывать Московский проспект в честь Бандеры;
- В Вашингтоне думают над новыми санкциями против Китая;
- В Венесуэле инфляция в прошлом году составила почти 3000 процентов;
- В Грузинском Ткибули бастуют шахтеры;
- Очередная забастовка в Казахстане – на этот раз на трансформаторном заводе в Кентау;
- Студсоветы девяти крупнейших вузов страны выступили против законопроекта о просветительской деятельности.
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