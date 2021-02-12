В этом выпуске:

- Путин готов отключить интернет, если возникнет реальная угроза;

- Лавров заявил о возможном разрыве отношений с Евросоюзом, если тот введет новые санкции;

- Русагро – крупнейший агрохолдинг России – сокращает посевы зерна;

- Российские банки встретили в штыки идею депутатов защитить должников от коллекторов;

- Глава РСПП Шохин вступился за Потанина;

- Киевский суд запретил переименовывать Московский проспект в честь Бандеры;

- В Вашингтоне думают над новыми санкциями против Китая;

- В Венесуэле инфляция в прошлом году составила почти 3000 процентов;

- В Грузинском Ткибули бастуют шахтеры;

- Очередная забастовка в Казахстане – на этот раз на трансформаторном заводе в Кентау;

- Студсоветы девяти крупнейших вузов страны выступили против законопроекта о просветительской деятельности.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Рвем с Европой. Отключим интернет. Учись, студент! Галопом по Европам (12 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.