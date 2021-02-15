Константин Сёмин - Я дам вам парабеллум! АгитПроп (15 Февраля 2021)
Опубликовано: 15 Февраля 2021
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Демонстрация Западу нашего грозного парабеллума стала в последние недели главной театральной интригой. Сначала на Донбасс была отправлена делегация приближенных особ с хитрым посылом для иностранцев — “Если что — можем и защитить”.
Потом муж Собчак и гламурный режиссер Богомолов одной публикацией в Новой Газете разом прихлопнул Европу, обнаружил там новый рейх, этический трансгендерный социализм и призвал ясно и внятно сформулировать новую правую идеологию.
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