Это твоя смерть! Письма

Любишь телевизор? Украина без кроликов. Автомат для хипстера. Галопом по Европам

Гнойный за решеткой. Гнев космонавтов. Царский маршрут. Галопом по Европам

Рвем с Европой. Отключим интернет. Учись, студент! Галопом по Европам

Демонстрация Западу нашего грозного парабеллума стала в последние недели главной театральной интригой. Сначала на Донбасс была отправлена делегация приближенных особ с хитрым посылом для иностранцев — “Если что — можем и защитить”.

Потом муж Собчак и гламурный режиссер Богомолов одной публикацией в Новой Газете разом прихлопнул Европу, обнаружил там новый рейх, этический трансгендерный социализм и призвал ясно и внятно сформулировать новую правую идеологию.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Я дам вам парабеллум! АгитПроп (15 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.