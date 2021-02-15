Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Константин Сёмин. Я дам вам парабеллум! АгитПроп 15.02.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Константин Сёмин
Константин Сёмин 15.02.2021. Я дам вам парабеллум! АгитПроп
15.02.2021 12.02.2021 11.02.2021 09.02.2021 09.02.2021 09.02.2021

Константин Сёмин - Я дам вам парабеллум! АгитПроп (15 Февраля 2021)

56 просмотров
2
0
Поделиться
Константин Сёмин
Константин Сёмин
Подписаться

Опубликовано: 15 Февраля 2021

Демонстрация Западу нашего грозного парабеллума стала в последние недели главной театральной интригой. Сначала на Донбасс была отправлена делегация приближенных особ с хитрым посылом для иностранцев — “Если что — можем и защитить”.

 

Потом муж Собчак и гламурный режиссер Богомолов одной публикацией в Новой Газете разом прихлопнул Европу, обнаружил там новый рейх, этический трансгендерный социализм и призвал ясно и внятно сформулировать новую правую идеологию.

 

Смотрите онлайн Константин Сёмин Я дам вам парабеллум! АгитПроп (15 Февраля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу