Сергей Михеев. У меня позиция прямо перпендикулярная позиции Путина и российских властей

Эксперты говорят о роли социальных сетей в современной жизни. В центре внимания увольнение хабаровского майора полиции за публикацию в соцсетях видео, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, и вирусное видео с баней на крыше многоэтажного дома в Кемерово. Также в студии продолжают обсуждать акции протеста в поддержку Алексея и Юлии Навальных, прошедших в России.

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