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Время покажет. Соцсети в законе 15.02.2021

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Видео 15.02.2021. Время покажет. Соцсети в законе
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Видео - Время покажет. Соцсети в законе (15 Февраля 2021)

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Опубликовано: 15 Февраля 2021

Эксперты говорят о роли социальных сетей в современной жизни. В центре внимания увольнение хабаровского майора полиции за публикацию в соцсетях видео, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, и вирусное видео с баней на крыше многоэтажного дома в Кемерово. Также в студии продолжают обсуждать акции протеста в поддержку Алексея и Юлии Навальных, прошедших в России.

 

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