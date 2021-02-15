Снежный армагеддон, страшный снегопад закончился, но синоптики уже пугают аномальными морозами. Новая эпидемия, власти Гвинеи объявили о вспышке лихорадки Эбола, вводятся карантинные меры, несколько человек уже погибли.

Трамп спасён и обещает вернуться, сенат отказался объявлять ему импичмент. Британца взяли под контроль, первая в мире тест-система для обнаружения британского штамма зарегистрирована. Что подсветили фонарики протеста? Воскресный флешмоб удался разве что в соцсетях, во дворах было пусто.

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