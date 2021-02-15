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Место встречи. Звёзды сошлись 15.02.2021

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Место встречи 15.02.2021. Звёзды сошлись
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Место встречи - Звёзды сошлись (15 Февраля 2021)

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Опубликовано: 15 Февраля 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Хочешь мира готовься к войне. Как ультиматум Сергея Лаврова напугал Брюссель? Заявления министра Лаврова обескураживают и сбивают с толку. Кто вынуждает Россию выйти из совета Европы? Если это решение стола окончательное, то его необходимо исполнять. И как Российские звезды подыгрывают Западным санкциям? Вам чего то не хватает?

 

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