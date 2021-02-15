Хочешь мира готовься к войне. Как ультиматум Сергея Лаврова напугал Брюссель? Заявления министра Лаврова обескураживают и сбивают с толку. Кто вынуждает Россию выйти из совета Европы? Если это решение стола окончательное, то его необходимо исполнять. И как Российские звезды подыгрывают Западным санкциям? Вам чего то не хватает?

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