Политическая Россия - Жалкий итог «фонарной» акции в поддержку Навального (15 Февраля 2021)
Опубликовано: 15 Февраля 2021
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Жалкий итог «фонарной» акции в поддержку сидящего фюрера резиновых уточек высмеяли в соцсетях. Наши сограждане выложили множество фотографий, показывающих малочисленность «мамкиных революционеров», а также затроллили тех, кто вышел поддержать уголовника Навального по призыву объявленного в международный розыск Волкова.
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