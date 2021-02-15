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Политическая Россия. Жалкий итог «фонарной» акции в поддержку Навального 15.02.2021

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Политическая Россия 15.02.2021. Жалкий итог «фонарной» акции в поддержку Навального
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Политическая Россия - Жалкий итог «фонарной» акции в поддержку Навального (15 Февраля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 15 Февраля 2021

Жалкий итог «фонарной» акции в поддержку сидящего фюрера резиновых уточек высмеяли в соцсетях. Наши сограждане выложили множество фотографий, показывающих малочисленность «мамкиных революционеров», а также затроллили тех, кто вышел поддержать уголовника Навального по призыву объявленного в международный розыск Волкова.

 

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