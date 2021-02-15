Унизил нас и выставил на посмешище: ЕС обиделся на Лаврова

Жалкий итог «фонарной» акции в поддержку сидящего фюрера резиновых уточек высмеяли в соцсетях. Наши сограждане выложили множество фотографий, показывающих малочисленность «мамкиных революционеров», а также затроллили тех, кто вышел поддержать уголовника Навального по призыву объявленного в международный розыск Волкова.

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