Москва, 14 февраля 1956 года. День открытого двадцатого съезда коммунистической партии Советского Союза. Февральский киножурнал 1956 года не отличить от многих подобных. Бодрый голос диктора, лица с плакатов в президиуме, делегаты привычно улыбаются в кадр. Но мало кто из них к моменту этой съемки знает, в кулуарах съезда готовится информационная бомба.

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