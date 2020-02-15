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Специальный репортаж. Бомба с историческим механизмом 15.02.2021

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Специальный репортаж 15.02.2021. Бомба с историческим механизмом
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Специальный репортаж - Бомба с историческим механизмом (15 Февраля 2021)

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Специальный репортаж
Специальный репортаж
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Опубликовано: 15 Февраля 2021

Москва, 14 февраля 1956 года. День открытого двадцатого съезда коммунистической партии Советского Союза. Февральский киножурнал 1956 года не отличить от многих подобных. Бодрый голос диктора, лица с плакатов в президиуме, делегаты привычно улыбаются в кадр. Но мало кто из них к моменту этой съемки знает, в кулуарах съезда готовится информационная бомба.

 

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