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Кто подставил Ковтуна? 1 серия 15.02.2021

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Видео 15.02.2021. Кто подставил Ковтуна? 1 серия
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Видео - Кто подставил Ковтуна? 1 серия (15 Февраля 2021)

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Опубликовано: 15 Февраля 2021

Двойная жизнь публичных мужчин и женщин: почему Вячеслав Ковтун опасается давать интервью даже в Киеве? Что его связывает с загадочной Еленой Бойко? Почему русофоб Томаш Мацейчук бежал из Польши в Британию? Кем на самом деле оказался Якуб Корейба? И на кого работает Майкл Бом? Об этом и многом другом - в новом цикле документального проекта НТВ "Основано на реальных событиях".

 

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