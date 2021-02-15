Двойная жизнь публичных мужчин и женщин: почему Вячеслав Ковтун опасается давать интервью даже в Киеве? Что его связывает с загадочной Еленой Бойко? Почему русофоб Томаш Мацейчук бежал из Польши в Британию? Кем на самом деле оказался Якуб Корейба? И на кого работает Майкл Бом? Об этом и многом другом - в новом цикле документального проекта НТВ "Основано на реальных событиях".

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